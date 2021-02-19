Yılmaz Özdil’i hedef alan paylaşıma ‘takipsizlik’ kararına itiraz edildi

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil'in sosyal medya üzerinden yaptığı ve SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ile TELE 1 televizyonu programcısı Cüneyt Akman'ı hedef alan paylaşımı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebubekir Sifil hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Takipsizlik kararında Ebubekir Sifil'in fikir özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkını kullanması dışında atılı suçları işlediğine dair soyut iddiadan başka delil olmadığı kaydedilmişti.

“FANATİK VE AŞIRI UNSURLARIN HAREKETE GEÇMESİNE SEBEP OLUŞTURMUŞTUR”

Yılmaz Özdil, avukatları aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede Sifil'in, gazetecileri hedef gösterdiği belirtilerek, paylaşımında cenaze yerine ceset sözcüğünü kullanarak hem hakaret ve hem de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği kaydedildi.

Dilekçede, “Görülmektedir ki şüphelinin Twitter'dan yaptığı bu paylaşım 12 bin beğeni alarak muhataplarına da ulaşmış ve müvekkilimiz hakkında belirli bir toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna veya mevcut duyguların pekişmesine hatta fanatik ve aşırı unsurların harekete geçmesine sebep oluşturmuştur” ifadelerine yer verildi.

İfade özgürlüğü konusuna değinilen dilekçede, “İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı; hiçbir zaman için uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan kişilerin şeref ve haysiyetinin ihlali aracı olarak kullanılamaz. Hiçbir açıklama ile kişilik haklarına, şeref ve haysiyete tecavüz edilemez. İnsanların onur ve saygınlığı zedelenemez” denildi.

“MÜVEKİKİLİMİZİ HEDEF ALMAKTA…”

Takipsizlik kararındaki ‘Tirajı ve reytingi Sözcü gazetesi kadar olmayan şüphelinin sosyal medya paylaşımdaki fikir beyanının da düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yaptığı bir paylaşım olduğu, bu fikirlerin peşine düşüp halkın bir kesimine yönelik herhangi bir eylem, kin ve düşmanlık sergileyen bir grup kalkışmasında bugüne kadar olmadığı, müştekinin iddiasının soyut kaldığı’ ifadesine atıfta bulunulan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

* Kuşkusuz ki herkesin düşündüğünü özgürce açıklama; yani ifade özgürlüğü vardır. Bu açından ne tarafımız ne de Müvekkilimiz, Ebubekir Sifil'in ifade özgürlüğünün bulunmadığını iddia etmemektedir.

* Oysa şüpheli, beyanlarında oldukça radikal bir biçimde sanki İslam dininde Hristiyanlığın aforoz sistemi gibi bir sistem varmışçasına Müvekkilimizi hedef almakta, Müvekkilimizin cesedinin camilere alınmaması gerektiğini savunmakta ve bununla da yetinmeyip aynı görüşü taşıyan kişilerin de cesetlerinin camilere alınmamasını ileri sürmektedir.

TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI İSTENDİ

Dilekçede, takipsizlik kararının kaldırılması ve iddianame düzenlenmesi için soruşturma dosyasının İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verilmesi talep edildi.