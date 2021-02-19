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Yine maden yine feci kaza: 2 kuzen öldü

Gelişmiş ülkelerde neredeyse hiç görülmeyen maden kazaları ve işçi ölümleri Türkiye'de hâlâ sıradan... Palu'daki madende meydana gelen kazada kuzenler, 29 yaşındaki Salih ve 30 yaşındaki Adem can verdi. İkisinin de birer çocuğu vardı.

Güncellenme: 13:28, 19/02/2021
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Yine maden yine feci kaza: 2 kuzen öldü

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ve Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagonun demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. Kuzenler, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınındaki krom çıkarılan özel bir maden ocağında meydana geldi.

DEMİR PARÇA KOPTU

Ocakta çalışan kuzenler Salih Yıldırım ve Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vagondan aşağı indikleri sırada, vagonun vincindeki demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü.

İş arkadaşlarının kazayı fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan kuzenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


BİRER ÇOCUKLARI VARDI

Kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi. Yakınları morg önünde toplanırken, hayatını kaybeden işçilerin evli ve birer çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA

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Yayınlanma Tarihi:13:25,