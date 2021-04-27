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Yine sınav yine FETÖ! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme: 09:43, 27/04/2021
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Yine sınav yine FETÖ! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 16 yıl önce memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Ankara FETÖ gözaltı Polis sınav
Yayınlanma Tarihi:08:56,