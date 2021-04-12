Yine traktör devrildi! Bir ayda beşinci ölüm

Kaza dün akşam saatlerinde Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Dalkara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Kapar (61) yönetimindeki 45 RP 644 plakalı traktör, Dalkara Mahallesi’nde yol ayrımında şarampole devrildi.

Olay yerine yakın bölgede bulunan vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine 112 acil servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde traktörün altında kalan sürücü İsmail Kapar’ın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Kapar'ın cenazesi İzmir Adli Tıpa gönderilirken traktörün üzerinde devrilmeye karşı koruyucu yapısının olmaması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON BİR AYDA TRAKTÖR KAZASINDA ÖLENLER

2 Mart 2021: İsmail Öztürk (18) – Gaziantep / Oğuzeli

15 Mart 2021: Nurettin Demircan (45) – Manisa / Akhisar

4 Nisan 2021: Nurettin Taş (63) – Ordu / Ünye

11 Nisan 2021: Ali Arslan – Muğla / Kavaklıdere

12 Nisan: İsmail Kapar (61) – Manisa / Gördes

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