YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvurusu ne zaman başlıyor?

İyi bir üniversite hayali ile YKS için hazırlanan öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın başvuru tarihini beklemeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM’nin AİS ekranından gerçekleştirilebilecek olan başvurular hakkında detaylar yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile belli olacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ



