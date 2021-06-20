YKS ne zaman? Üniversite sınavına kısa bir zaman kaldı…

YKS için geri sayım sürerken öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor. YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sınavına girecek 2.607.903 olarak açıklanırken, YKS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran’da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.