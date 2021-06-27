YKS zor muydu? AYT’den çıkan öğrencilerden ilk yorum geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sınavı, 180 dakikalık süre sonunda saat 13.15 itibarıyla tamamlandı. Yenibosna Muhammed Ali Kalo Ortaokulu’nda sınavın bitmesiyle öğrenciler duygu ve heyecanlarını dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle paylaştı. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, kimileri de zorluğundan yakındı.

“ZORLAYICI SORULAR VARDI”

İbrahim Güzel istediği yere gireceğini belirterek, “Sınav iyi geçti. Çalıştık bütün sene, onun emeklerinin karşılığını alıyoruz inşallah. Bence kolaydı, tabii zorlayıcı sorular vardı ama dünkü sınavdan sonra daha umut vericiydi” dedi.

Sultan Çekilmez ise sınavın zor geçtiğini ifade ederek, “Bugün biraz zorlandım. Matematik zor geçti, çok umutlu değilim” diye konuştu.

“DÜNKÜ SINAVDAN ZORDU”

Betül Çölgeçen ise sınavın zorlayıcı olduğunu dile getirerek, “Bu sınav çok zordu. Dünkü sınavda zordu ama biraz daha ortalamaydı. Bu sınavda özellikle matematik inanılmaz zordu. Ben çok fazla deneme çözdüm, geçen yılların çıkmış sorularını çözdüm. Bunun matematiği çok başka bir şeydi. Gerçekten çok zordu” ifadelerini kullandı.

Betül Koca sınavın ortalama olduğunu konuları bilmenin soruları cevaplamak için yeterli olduğunu belirterek, “Aslında sınav ortalamaydı, çok zor değildi. Konuları bilmek gerekiyordu. Matematiği kolaydı. Aynı zamanda Fen Bilimleri yorum gerektiriyordu. Onun dışında pek formül gerektiren işlemler yoktu. Pandemi döneminde dershaneye giderek hazırlandım ama benim için iyi olmadı. Evde olmanın psikolojisiyle birazcık gevşedik, adapte olamadık” diye konuştu.

Baba İbrahim Koca ise kızına güvendiğini söyleyerek, “Çocuğum için fazla bir endişem yok, kendisine güveniyorum. Güzel hazırlandığını düşünüyorum. İstediği sonucun geleceğini düşünüyorum” dedi. (İHA)