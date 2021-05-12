YÖK eski başkanından dikkat çeken itiraflar

YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, “YÖK anıları” adlı bir kitap yazdı ve yakın tarihin bilinmeyenlerini açıkladı.

O tarihte yardımcısı olan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı, “Başbakanın kulağı” gibi çalışması ve yetersiz olması nedeniyle görevden almak istediğini ancak Erdoğan'ın “Yekta'yı görevden alırsanız çok muhterem babası ve annesi üzülür, ben de üzülürüm” demesi üzerine vazgeçtiğini belirten Özcan, “Yekta hocanın iş yapmadığını, kimse tarafından sevilmediğini söyledim. Cevabı şok ediciydi: ‘Ben Yekta'nın hiç dostu olmadığını biliyorum'…

Başbakanın liyakatten ne kadar uzak olduğunu düşündüm” diye yazdı. Özcan günümüzde, rektör atamalarının liyakate göre değil, sadakate göre yapıldığını da savundu göreve atanmadan önce dönemin Cumhurbaşkanı Gül ve o tarihte Başbakan olan Erdoğan ile tanışıklığı olmadığını açıkladı.

Özcan, yıllardır tartışılan rektör seçiminde atama yönteminin daha doğru olduğunu, bunu ilk öneren YÖK Kurucusu İhsan Doğramacı'nın haklı çıktığını belirtti ve “Bugün Doğramacı'nın yıllar önce savunduğu noktadayız. Eğer yaşasaydı önerdiği sistemin uygulanmasından memnun ama sonuçlarından hoşnut olacağını zannetmiyorum. Nedeni Cumhurbaşkanı tarafından seçilen rektörlerin Doğramacı'nın aklındaki liyakatlerine göre seçilme yerine sadakatlerine göre seçilmiş olmalarıdır” diye yazdı.

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