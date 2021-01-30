YÖK’ten Boğaziçi açıklaması

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÖMÜT BOYU UTANÇ VESİLESİ OLACAKTIR”

* Bilindiği üzere dün Boğaziçi Üniversitesinde Ka'be-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem gerçekleşmiştir.

Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir.

* Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırdeden hususiyetlerden birisi olan “edeb ve hürmet” konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır.

* Üniversiteler sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlardır.

“ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ TEMSİL ETMİYOR”

* Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır.

* Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının; toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz.

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