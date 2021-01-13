“YÖK’ün darbe dönemine referans vermesi talihsizlik”

2016-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi yönetiminde görev yapan 8 profesör, 1 doçent ve bir doktor ünvanına sahip öğretim üyeleri, tartışmalara neden olan rektör atamasıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bir yazı gönderdi.

Yazıda, Prof. Dr. Melih Bulu'nun 2 Ocak günü rektör olarak atanmasını gerekçelendirmek üzere 5 Ocak'ta YÖK tarafından yapılan basın açıklamasının tarihte bir ilk olduğu vurgulandı.

Yazıda, “YÖK, tarihinde ilk kez, bir devlet üniversitesine atanan rektörün neden doğru tercih olduğunu açıklamaya yönelik bir duyuru yapmıştır. Bu yazılı duyuru çerçevesinde aşağıdaki bilgileri Başkanlığınızla ve kamuoyu ile paylaşmamız gerekli olmuştur” denilerek şu tespitlere yer verildi:

“Öncelikle, YÖK basın açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi'nin daha önce de iki dönem aslen bir başka üniversite mensubu olan bir rektör tarafından yönetildiği ifade edilmiştir. Bu doğrudur; İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ergün Toğrol, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır. YÖK'ün bugünkü durumu bir darbe dönemine referans vererek gerekçelendirmesinin talihsiz bir ifade olduğu görüşündeyiz.”

“BAŞARISIZLIK VARSA SONLANDIRILMALI”



YÖK yazısında “Bir üniversitenin başarısı için rektör ataması elbette önemlidir, fakat atama süreci sonucundaki performansı daha da önemlidir” denmiş ve rektörlere ilişkin değerlendirme bağlamında, “Başarısızlıklar varsa bu kişilerin süresinin sonlandırılmasını talep etmek gerekir” şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir. Bu haklı görüşe tamamen katılıyoruz. Tam da bu nedenle, 12.11.2016−02.01.2021 arası görev yapmış olan rektörümüz Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın döneminde Üniversitemizin başarılı performansını somut verilerle ortaya koymak için aşağıdaki bilgi notunu paylaşmanın son derece önemli olduğu kanaatindeyiz.

8 sayfalık bilgi notunda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki araştırma altyapısındaki gelişmeler, yayın ve atıflar, fiziki altyapıdaki gelişmeler, öğretim üyesi ve öğrenci kalitesi, uluslararası üniversite sıralamalarındaki başarılar, ulusal çaptaki değerlendirmeler tek tek sıralandı.

“ÖZVERİYLE ÇALIŞMIŞ BİR İDARENİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Yazı şu ifadeyle sonlandırıldı:

“Üniversitemizin 158 yıllık eğitim-öğretim ve araştırma misyonunu gelecek nesillere başarıyla aktarmak üzere özveriyle çalışmış olan bir idarenin parçası olmuş olmaktan her zaman heyecan ve gurur duyduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.

Metne imza atan üniversite yönetimindeki öğretim üyeleri şöyle:

Prof. Dr. Yavuz Akpınar

Prof. Dr. Necati Aras

Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök

Prof. Dr. Dilek Çalgan

Prof. Dr. Ayşın Ertüzün

Prof. Dr. Ayşe Gürel

Dr. Öğr. Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu

Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan

Doç. Dr. Nermin Zeynep Uysal

Prof. Dr. Nuri Zafer Yenal

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