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Yol kenarında vahşet! Bir kadın daha katledildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 15 farklı yerinden bıçaklandıktan sonra öldürülen kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta çalışma başlattı.

Güncellenme: 13:55, 03/04/2021
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Yol kenarında vahşet! Bir kadın daha katledildi

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Saray Bosna Mahallesi Çorakçı Sokak üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının vücudunda 15 bıçak darbesinin olduğu belirtildi. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. (DHA)

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