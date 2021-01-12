‘Yol parası’ yolsuzluğu: İki müdür imzalamış, bir müdür götürmüş!

Konya’da Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile şube müdürleri Ahmet Yalçın ve Rüştü Beğendi hakkında Seydişehir Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

2 BİN 564 TL YERİNE 10 BİN 164 TL ALMIŞ

Konuk’un vekâleten görevlendirildiği 19 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında alması gereken rakamın toplam 2 bin 564 TL olduğu ancak 10 bin 164 TL aldığı tespit edildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Musa Konuk'un 28 Ağustos 2014 tarihinde ailesiyle birlikte Beyşehir’e taşınarak çalışmaya başladığı ancak bu tarihten sonra da geçici görev yolluğu ve yol giderleri almaya devam ettiği belirtildi.

AYNI SUÇU DEFALARCA KEZ İŞLEMİŞLER

Musa Konuk’un haksız olarak aldığı 7 bin 600 TL’nin ödeme emir belgelerinin de şube müdürleri Rüştü Beğendi ve Ahmet Yalçın tarafından imzalandığı belirtildi. İddianamede üç ismin tespit edilen suçları birden çok eylemle zincirleme biçimde işledikleri kanaatine varıldı ve ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla haklarında dava açıldı.

DERHAL GÖREVLERİNDEN ALINMALILAR

Üç müdürün haklarında dava açılmasına rağmen görevlerine devam etmesine tepki gösteren Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, şunları söyledi:

– Musa Konuk hak etmediği halde hukuka aykırı şekilde yolluk ve günlük yevmiye alarak devleti zarara uğratmış, şube müdürleri ise ödeme emri belgesi çıkarmış. İddianamede yeterli şüphe oluşturacak şekilde delil elde edildiği iddia edilen Konuk, bakanlık soruşturması geçirmesine ve hakkında dava açılmasına rağmen hâlâ bu koltukta oturabiliyor.

– Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan devlet malını hukuka aykırı şekilde kullanmak hangi devlet yöneticiliği vasfında var? Kovuşturmanın selameti açısından üç ismin de derhal görevlerinden el çektirilmesi hukuken ve vicdanen bir zorunluluktur. Eğitim-İş olarak bu işin peşini bırakmayacağız.

İlginizi Çekebilir 4 milyonluk ihbar