Yol verme tartışmasına giren sürücülerin akılalmaz görüntüsü: Şakalaşıyorduk 

Şile yolunda 21 Mart günü yaşanan olayda, trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, hem kendi canlarını hem de trafikteki sürücülerin canlarını tehlikeye soktu. O anlar aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

JANDARMA ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaşıldı.

TRAFİKTE ŞAKALAŞIYORDUK DEDİLER

Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. sorgulamalarında “aslında yakın arkadaş olduklarını, trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise bir birlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını” belirttikleri ortaya çıktı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların Ş.Ş ve N.Y. isimli sürücülerine; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan da soruşturma başlatıldı. Sürücülere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7728 TL para cezası uygulandı.