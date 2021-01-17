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Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı

Samsun-İstanbul seferini yapan uçakta bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:52, 17/01/2021
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Pegasus Havayolları’nın Samsun-İstanbul seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak,  saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket etti. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:43,