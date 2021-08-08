Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Balıkesir'de yoldan çıkıp takla attı. Feci kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 14'ünün isimleri belli oldu.

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Saat 00.30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıkan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada hayatını kaybedenlerin Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerinden birinin de kimliğinin teşhis edilemediği ifade edildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 17 kişiden Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere’nin tedavileri Balıkesir’de sürüyor.

Göknur Duranlar İstanbula, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmite sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi. DHA

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