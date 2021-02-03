Yönü farklı 950 yıllık mezar görenleri şaşırtıyor

Aksaray Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, defin yönünün farklı olmasında, İslam’a göre herhangi bir sakınca olmadığını belirterek, şunları söyledi:

* Gelenek olarak Müslümanların Müslüman mezarlığına, Müslüman olmayanların da kendi mezarlıklarına defnedilmesi adettendir. Bu uygulama yıllar boyunca bütün dinler tarafından uygulanmıştır.

* Fakat herhangi bir mecburiyet varsa mesela gayrimüslim bir memlekette, bir Müslüman’ın vefat etmesi veya Müslüman bir beldede bir gayrimüslimin vefat etmesi durumunda kendi inançlarına mensup kimselerin özel bir mezarlığı yoksa bunlarında farklı bir dinlere mensup kişilerin mezarlarına defnedilmesi caizdir.

* Bunda dinimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu uygulama çok nadir görüldüğü için vatandaşlarımızın şaşırması normal. Bu olayın dinimizce bir sakıncası yoktur. Mezarlarda yatan kişilere dua edilebilir. İnşallah mümin kardeşlerimize bu dualar ulaşacaktır.



‘MEZAR DİKKAT ÇEKİYOR’

Ailesiyle mezarlık ziyaretine geldiklerinde yönü farklı mezarı görünce şaşıran Hasan Palta ise “Babamızın mezarını ziyarete gelince bu mezar dikkatimizi çekti. Bizim mezarlardan duruşu çok farklı. Benim gördüğüm bu mezarda yatan kişinin dini ve inancı farklı; ama güzel bir mezar olmuş. Bizim için insanların dini, inancı ve ırkı fark etmez. Bizim dinimiz hoşgörü dinidir. Çok güzel bir şekilde konulmuş ve muhafaza edilmiş. Bu mezar gerçekten çok dikkat çekiyor. Buraya gelen kişiler dua etmeden gitmiyor. Mezarın şekli farklı olduğu için çok dikkat çekiyor” diye konuştu. (DHA)