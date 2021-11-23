Yörük kızı Müslüme’nin dedesi tutuklandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savıcılıkça serbest bırakıldı.

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Gülnar’da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman’da toprağa verilmişti.

Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

10 KASIM’DA KAYBOLMUŞTU

Gülnar ilçesi Yanışlı mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet – Selvi Yagal çiftinin 7 çocuğundan ikinci küçük olan Müslüme Yağal, çarşamba günü evlerinin önünde oynarken saat 17.00’de aniden kayıplara karıştı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumuna gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin hayvan ayak izi olduğu tespit edildi.

DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın “Husumetlilerimiz var” açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

ANNE ACI HABERİ ÇADIRDA ALMIŞTI

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Kızının acı haberini çadırda alan Selvi Yağal, “Melek mi oldun kızım?” diyerek uzun süre gözyaşı dökmüştü.