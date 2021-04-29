Üniversite öğrencileri, mahalle bakkalının veresiye defterini satın aldı

Yozgat Valiliği, ramazanda hayırseverlerin katkısıyla Osmanlı geleneği olan ve ‘Veresiye Defteri’ anlamına gelen ‘Zimem Defteri’ uygulaması başlattı. Uygulama ile kentteki hayırseverler, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapatıyor. Uygulama kapsamında yüksek lisans öğrencisi Lübeyne Nurdoğan ve arkadaşları da, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde bulunan bakkalın veresiye defterini 4 bin 500 TL’ye satın alarak mahallelinin borçlarını ödedi. Bakkalın duvarına ise, “Bu bakkalda vatandaşlara ait tüm borçlar, valiliğimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir” yazısı asıldı.

Lübeyne Nurdoğan, ramazanın iyilik ve paylaşım ayı olduğunu belirterek, “Biz de Yozgat Valiliğimizin bu projesine destek olmak için arkadaşlarımla birlikte, para, gıda ve kömür yardımında bulunarak kampanyaya destek olmak istedik. Ayrıca ben ve arkadaşlarım, hayır sahibi aile dostlarımızla birlikte ‘Biz de varız’ dedik ve bu defteri satın aldık” dedi.

15-20 KİŞİNİN 5 BİN LİRALIK BORCU SİLİNDİ

Mahalle bakkalı Osman Şimşek de, corona virüsü salgını nedeniyle bazı müşterilerinin ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek, “Hayırsever katkılarıyla bakkaldaki veresiye defterindeki alacakların tamamı silindi. Defterde 5 bin lira alacak vardı. 500 lira da ‘Bizden olsun’ dedim ve 4 bin 500 liraya defteri verdim. Defterde 15-20 kişinin borcu vardı hepsi silindi” diye konuştu.

(DHA)



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