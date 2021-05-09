Yük gemisi icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kamerun'un Duala limanında bağlı bulunan Bulk Flower gemisinin 19.02.2021 tarihli Olağanüstü Alacaklılar Toplantısında alınan pazarlıkla satış kararı ve bu yönde İflas İdaresine verilen yetki doğrultusunda ipotek alacaklısı tarafından belirlenen 1.590.720,00-USD bedel (fiili ödeme gününde TL karşılığının ödenmesi) altında olmamak ve tam satış bedeli ile satış koşullarının İflas İdaresi Memurları ve talepte bulunanlar arasında en geç 18 Mayıs 2021 tarihine kadar İflas Müdürlüğüne sunacakları yazılı tekliflerle ilgili bu tarihe kadar yapılacak pazarlıkta belirlenmek üzere pazarlıkla satışı yapılacak.

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