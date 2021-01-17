Yüklü miktarda faturalar uyuşturucu serasını ele verdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.C.’nin Avcılar’da bir apartmanın teras katında bulunan dairesinde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin eşyalı olarak kiralanan bir apartman dairesinde kullanılmasına imkân bulunmayan bazı malzemeleri hırdavatçı, elektrikçi, çiçek ve fidan yetiştiriciliği yapılan yerlerden temin ettiği ve gece geç saatlerde apartmana getirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri şüpheli tarafından gece geç vakitlerde gelinip zaman zaman kullanılan bir apartman dairesi için yüklü miktarda elektrik ve su faturası ödediğini de belirledi.

EVİN TERAS KATI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLMİŞ

Jandarma ekipleri H.C.’nin evde olduğu gece geç vakitte operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tarafından teknolojik havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen daire ve teras katında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 50 kök yeni ekilmiş ve filizlenmiş kenevir bitkisi, 391 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, poşetler içerisinde 85 kg işlenmeye hazır kenevir bitkisi, 600 adet saksı ile çok miktarda toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan gübre ve sıvılar ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.C., burada yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri fişek tabir edilen tek kullanımlık paket olarak ya da 100-200 gramlık paketler halinde hazırladıktan sonra irtibatlı olduğu şüphelilere, kullandığı lüks araçla piyasaya sürdüğünü itiraf etti. Şüpheli H.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi. (DHA)