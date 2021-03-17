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Yüksek riskli kentte pes dedirten görüntü

Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da 20’ye yakın maskesiz kişi, corona virüsü önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:50, 17/03/2021
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Yüksek riskli kentte pes dedirten görüntü

Corona virüsü (Covid-19) vaka sayıları son günlerde artarken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da bazı kişilerin sorumsuz davranışları endişe oluşturuyor.

Bu haftaki Covid-19 il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antalya'da corona halayları sürüyor.

Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 20'ye yakın kişi, maskesiz bir şekilde pandemi kurallarını hiçe sayıp önce halay çekti ardından oynadı.

Cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, ‘corona yok’ burada derken, grup uzun süre oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşıla görüntüler izleyenlerin tepkisine yol açtı. (İHA)

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