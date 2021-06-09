Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçmen Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Başvuru Tarihi: Başvurular 14.06.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 23.06.2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Aday Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

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