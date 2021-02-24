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Yüksekdağ’ın yargılandığı davada birleştirme kararı

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, terör suçlarından tutuklu yargılandığı davanın, Kobani olayları davasıyla birleştirilmesine karar verildi.

Güncellenme: 13:10, 24/02/2021
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Yüksekdağ’ın yargılandığı davada birleştirme kararı

Yüksekdağ’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçlarından Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Yüksekdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti Yüksekdağ’ın mazeret dilekçisinin kabulüne karar vererek, dosyaya giren evrakları okudu.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ’ın yargılandığı suçlamaların aynı olması nedeniyle, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan Kobani olaylarına ilişkin dava ile birleştirilmesine karar verdi. (DHA)

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