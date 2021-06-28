Yüksel abimizi uğurluyoruz

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Yüksel abimiz için İstanbul Florya Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlenecek. Yüksel Şengül, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yüksel Şengül'ün acı haberi, ailesini, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Sevenleri Yüksel Şengül'ün ardından duygularını sosyal medyada şöyle paylaştı:

Uğur Dündar: Yüksel kardeşimizi kaybettik. Acımız çok büyük. Mekanı cennet olsun.

Yılmaz Özdil: Ertuğrul Akbay, Bekir Coşkun, Mehmet Türker, Yüksel Şengül, Baki Avcı hatırladıkça bizimle birlikte yaşamaya, yazmaya devam ediyorsunuz, ruhunuz şad olsun…

Nilgün Belgün: En naif röportajları onunla yapardım. Kibar, nazik bir gazeteciydi. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

Behzat Uygur: Ah güzel abim benim… Mekanın cennet olsun.

Betül Demir: Bir duayen gazeteci ve çok kıymetli bir insanı kaybettik… Yüksel Şengül, seninle her röportaj mesleğimin gurur parçası olmuştur. Huzurla uyu…

Soner Arıca: Röportaj davetine büyük heyecanla gitmiştim, çünkü dalının en iyilerinden en bilgililerindendi; o kadar zarifti ki saatlerce sürsün istemiştim sohbetimiz… Çok kaliteli bir insan ve gazeteciydi… Erken bu veda, çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.