Yüksel Şengül’ü sonsuzluğa uğurladık

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden gazeteci Yüksel Şengül için İstanbul Florya Yeni Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

Şengül, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eşi Feyhan Şengül, kardeşi Gülten Şentürk, kızı Zeynep ve oğlu Tunahan Şengül gözyaşlarına hakim olamadı.

“TAM BİR BEYEFENDİYDİ”

SÖZCÜ Genel Müdürü Asım Akgül, “Yüksel tam bir beyefendiydi. Kimseyi üzmez, kırmaz, çalışkan, çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüm” dedi.

“HERKESLE ARASI İYİYDİ”

Yüksel'in çok alçak gönüllü olduğunu vurgulayan SÖZCÜ Yazı işleri Müdürü Metin Köklüçınar, “Tanıdığım günden beri daha insan birini tanımadım. Herkesle arası iyiydi. ‘Karıncayı bile incitmez' denilen insanın tam karşılığıydı” şeklinde konuştu.

“ÇOK ERKEN KAYBETTİK”

Yüksel Şengül ile üniversiteden beri arkadaş olduklarını söyleyen ve gözyaşlarını tutamayan SÖZCÜ Yurtdışı Yayınlar Müdürü Özkan Saçkan, “Magazin muhabirleri içinde en dürüstüdür. Uzun yıllar beraber çalıştık. Kimseyle küsmezdi, hep alttan alırdı. Çok erken kaybettik, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

“KİRLENMEDEN KALAN BİR GAZETECİYDİ”

Korkusuz Ekonomi Müdürü Pervin Sümer ise, düşüncelerini şöyle anlattı:

“Karşısındaki kişinin sorunlarıyla yakından ilgilenen, özel bir insandı. Sohbetiyle, güler yüzüyle, sevecenliğiyle, duruşuyla örnekti. Kirlenmeden kalan bir gazeteciydi.”

“ÇOK ANİ OLDU”

Yüksel'le 40 yıllık dost olduklarını söyleyen şair Ahmet Selçuk İlkan, “Hastalığı sürecinde hep konuştuk, iyileşeceğini hayal etmiştik. Kaybı, çok ani ve ansızın oldu. Yüksel, sanat dünyasında tanıdığım en naif, en centilmen gazetecilerden biriydi. Kardeşlik, dostluk ötesinde işinin de ustasıydı. Çok seviyorduk” dedi.

“SON RÖPORTAJINI KENDİSİYLE YAPMIŞTIM”

Şarkıcı Ege ise duygularını, “Magazin gazeteciliğinin en kibar en centilmen, en özel adamlarından biriydi. Son röportajını kendisiyle yapmıştım. Camianın başı sağ olsun” sözleriyle dile getirdi.