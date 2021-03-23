Yumurta büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

Yozgat’ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu. Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

“KULAKLARIM UĞULDADI”

Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, “Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim.” dedi.



“KİREMİTLERİ KIRDI”

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.



ÖNCE DOLU SONRA HORTUM VURDU

Sorgun ilçesinde fırtınayla ile birlikte oluşan hortum Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde paniğe neden oldu. Hortum bazı evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde inceleme yaptı.

Emirler köyünde yaşayan Cansever Yıldız (63), hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu belirterek, “Hortum çok şiddetliydi. Evin kapısını kıracaktı. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah’tan can kaybımız yok” dedi.

Öte yandan, elektrik kesintisinin yaşandığı köylere bakım onarım çalışmasının ardından yeniden elektrik verildi.

DHA

