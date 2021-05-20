Yunan milyarder lüks yatıyla Bodrum’a geldi

Yunanistan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden ve Yunanistan Deniz Ticaret Odası kurucularından milyarder ve armatör George Procopiou, sabah saatlerinde Yunanistan'a ait Simi (Sömbeki) Adası’ndan gelen 106 metre uzunluğundaki 40 personelin bulunduğu Dream isimli lüks motor yatı ile Bodrum'a geldi.

Yolcu gemisi benzeri motor yatı Bodrum'da gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğrafını çekti, görenler hayran kaldı.

BODRUM SOKAKLARINI GEZDİ

Eşi Aleksandra Procopio ve yakınları ile 150 milyon dolarlık yatından çıkan evli ve 4 çocuk babası 75 yaşındaki Procopiou, Bodrum sokaklarını da yürüyerek gezdi, dolaştı. Basın mensuplarının kendisini görüntülediği fark eden ünlü milyarder el salladı, İngilizce olarak “Bodrum, Datça buraları çok güzel yerler birçok kez gelmiştim, birkaç günlük tatildeyiz” dedi.

15 TANKER AKARYAKIT TAKVİYESİ YAPILDI

2019 yılında Yeniden Dizayn Edilmiş Dünyanın En İyi Yatları Ödülü’nü alan ve içerisinde, sinema, açık ve kapalı yüzme havuzları, kütüphane, toplantı salonu, su sporları merkezinin bulunduğu lüks motor yata yaklaşık 15 tanker akaryakıt ve gıda takviyesi yapıldığı belirtildi.

Procopiou ve yakınlarının tatillerini Datça ve Gökova Körfezi’nde sürdürecekleri öğrenildi.