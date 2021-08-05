Yunanistan Türkiye’ye sınır kapılarını açtı

Yunanistan Sivil Havacılık Servisi açıkladığı yeni NOTAM ile birlikte Türk vatandaşlarına bugünden itibaren kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye giriş izni verdiğini duyurdu.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan Sivil Havacılık Servisi, yayınladığı yeni NOTAM ile mevcut kısıtlamaların 5 Ağustos 2021 Perşembe günü itibariyle Türk vatandaşlarının ülkeye girişine izin verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı.

HAFTALIK 1500 KİŞİ İLE SINIRLI OLACAK

Yunanistan devleti, Türkiye ile olan kara, deniz ve hava sınır kapılarını Türk vatandaşlarının, haftalık 1500 kişi sınırıyla, giriş ve çıkışlarına yayınlanan NOTAM ile açtı. Tüm yolcuların https://travel.gov.gr adresi üzerinden PLF formu doldurması gerekiyor.

AŞI VE PCR TESTİ ZORUNLU

Yolcuların en az 14 gün önce aşılanmış olmaları ve yanlarında aşı belgeleri bulundurmaları, veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi bulundurmaları, ya da son 2-9 ay içerisinde corona virüsü atlattığına dair belge bulundurmaları gerekiyor. Girişte aşı yaptırmamış kişilere ayrıca duruma göre hızlı test yapılabiliyor. 12 yaş ve altındaki çocuklar için ülkeye girişte test zorunluluğu bulunmuyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR KARANTİNAYA ALINACAK

Alınan yeni karar çerçevesinde tüm yolculara hudut ve gümrük kapılarında hızlı test yapılacağı, sonucu pozitif çıkanların 14 günlüğüne karantinaya alınacağı.

ADALARA YOLCULUK YAPACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Yine aynı şekilde adalara yolculuk yapmak isteyen Yunan vatandaşlarından da aşı belgesi veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi (sonuç bildirilip çıktısı alınmalı), veya son 2-9 ayda corona virüsü atlattığına dair belge isteniyor.