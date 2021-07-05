Yunanistan’da ilginç Türkiye uyarısı: Giden dönemez

İzmir TÜRSAB Bölgesel Temsil Kurulu'nun (BTK) ev sahipliğinde yapılması planlanan Türk Yunan turizmcilerinin buluşması ileriki bir tarihe ertelendi.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza'nın da destek verdiği buluşma, Sakız Adası liman otoritelerinin, kendi vatandaşlarına geri dönüş izni vermemesi yüzünden gerçekleştirilemedi. Yunanlı turizmcilere “Gitmenize izin veririz, ancak dönüşünüze vermeyiz” denildiği belirtildi.

İzmir TÜRSAB BTK Başkanı Kıvanç Meriç, buluşmanın Ağustos ayı içinde gerçekleşeceğine inandıklarını söyledi.

DELTA VARYANTI KORKUTTU MU?

Yunanistan adalarından Türkiye limanlarına ulaşımın karşılıklı henüz başlamadığını söyleyen Meriç, şunları söyledi;

*Normalleşmeye hazırlıklı olmak için iki ülke arasındaki turizmi geliştirmek için bir çalıştay yapıp yol haritası çıkarmak istedik. Yunanistan Başkonsolosu Despina Balkiza da bu fikri olumlu karşıladı, kendisi adalardaki Ticaret Odalarına ve turizmcilere çağrı yaptı.

*Limanlarımız arasında seferler başlamadığı için tüm konuklarımızın kendi olanaklarıyla Sakız'da toplanmasını, oradan da özel seferle Çeşme'ye gelmelerini önerdik.

*Sakız otoriteleri feribot ile gidişinize izin veririz, ancak sizi feribotla limana alamayız, böyle bir iznimiz yok deyince buluşmayı ileri bir tarihe erteledik. Delta varyantı ada otoritelerini korkutmuş olabilir.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Her iki ülke turizmcilerinin de karşılıklı seferler ve turizm hareketliliği beklentisinde olduklarını söyleyen Meriç, “Adalardaki esnafın Türk tatilcilerden büyük bir beklentisi var. Biz sadece buradaki insanları adalara götürmek değil, oradaki insanları da buraya getirmek istiyoruz. Amacımız buydu. Kapı vizesinin tekrar uygulamaya konulması gündemde. İleri bir tarihe ertelediğimiz çalıştayı tekrar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.