Yunanlılar ölüme terk etti, ot yiyerek hayatta kaldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Mart’ta Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca bir grup kaçak göçmenin elleri kelepçeyle bağlanıp denize bırakıldığı bilgisini üzerine harekete geçti. kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, üç kişiyi kurtarırken, üç kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi de bulmak için çalışma başlattı.

Kaçak göçmenin bulunduğu Boğaz Adası ve çevresinde arama yapan ekipler can yeleği buldu. Bunun üzerine kaçak göçmenin adaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruldu. Ekiplerin Boğaz Adası üzerinde yaptığı aramalarda Somali uyruklu Muhammed Seyyid’i, sağ olarak bulundu. Ekiplerce kurtarılan Seyid hastaneye kaldırıldı.

Bitkin olduğu gözlemlenen 16 yaşındaki Muhammed Seyyid’in burada yapılan tetkiklerde durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yüzerek Boğaz Adası’na çıkan Seyyid’in, kayaların arasında temiz su içtiğini ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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