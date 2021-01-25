Yurdun batısını lodos vurdu! Tekneler battı, dalgalar evlere ulaştı…

Yurdun batısında lodos fırtınası hayatı olumsuz şekilde etkiliyor Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın 2 gün süreceğini daha süreceğini belirtiyor. Gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum’da fırtınanın şiddetine dayanamayan 4 milyon liralık ahşap guletin ise halatları koptu. Şiddetli fırtınada sürüklenmeye başlayan gulet lüks bir sitenin sahilinde karaya oturdu. Bazı balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.

ÇANAKKALE’DE DALGALAR EVLERE ULAŞTI

Küçükkuyu Beldesinde ise öğle saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi.

SEFERLER İPTAL OLDU

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

AYVALIK SULAR ALTINDA KALDI

Ayvalık su birikintileri yüzünden ilçe merkezindeki tarihi binaların bulunduğu sokaklar da geniş dereler oluştu. Sokaklar yayalara geçit vermedi. Cunda Adası güzergâhındaki Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular nedeniyle seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. (İHA-DHA)