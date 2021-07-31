Yürek burkan görüntü: Oğlu sırtında taşıyarak hastaneye götürüyor

Tunceli merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Okurlar Köyü'nde yaşayan ve 5 yıldır diyaliz hastası olan Lillo Ateş (87)'in, haftanın 2 günü diyaliz makinesine bağlanması gerekiyor. Ateş, köy yolunun özel mülkiyet alanına girmesinden dolayı köye ambulans giremediği için haftanın 2 günü oğlu Zabit Ateş tarafından yaklaşık 800 metre sırtında taşındıktan sonra araçla hastaneye götürülüyor.

EVREN DEMİRDAŞ

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Tunceli merkeze bağlı 30 haneli Okurlar Köyü’nde 2007 yılında yapılan kadastro çalışması sırasında köy içine kadar gelen yolun büyük bölümü özel mülkiyet alanına dahil edildi.

Bu nedenle köyün yolu hanelere 800 metre kala son buluyor. Çoğunluğu yaşlı nüfusa sahip olduğu köyde yatalak olanlar metrelerce sırtta taşınarak araçlara bindiriliyor.

HAFTADA 2 GÜN 800 METRE SIRTINDA TAŞIYOR

Köyde yol sorunun olmasından dolayı diyaliz hastası olan babasını 1 buçuk aydır yaklaşık 800 metre sırtında taşıdığını belirten oğlu Zabit Ateş, “Babam yaklaşık 5-6 aydır diyaliz hastası. Corona virüsü salgının başlamasından dolayı hastaneye gidemedik. Babam sonrasında Elazığ Fırat Üniversitesi yattı ve böbreğine cihaz takıldı bu cihazla yaklaşık 2 ay kadar bir süre sağlık durumu iyi gidebildi. Babam yaklaşık 3 aydır diyalize bağlı yaşamını sürdürebiliyor. Aile nüfusumuz kalabalık olduğu için babamı köye götürmek zorunda kaldık. Ancak köyümüzün yıllardır devam eden yol sorunu var ve herhangi bir hastamız olduğunda köyümüze ambulans giremiyor. Bu hem sağlıkçılar açısından hem biz vatandaşlar açısından zor bir yaşam tarzı. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle ilke ve çağdışı bir yaşam elbette ki olmaz. Ben bu durum olduğu için babamı zaman zaman Elazığ’a götürüp bekletiyorum zaman zaman İzmir’e götürüyorum ama babam hep köye gelmek istiyor, köye gelince de mecburen sırtla taşımak zorundayım. Gidip büyük şehirlerde yaşama şansımız yok, kiralar ve belli yaşam şartları ortada, burada köyde kendi evimizde kalmak istiyoruz” diye konuştu.

“BU SORUNU HIZLA ÇÖZÜN”

Köylülerimiz yol için arazisini kapatmasından dolayı araçların köye giremediğini söyleyen Ateş, “İki üç kişinin özel mülkiyeti olmasından ve bu kişilerin yol vermemesinden dolayı araçlar köyümüze giremiyor. Burada köy hizmetleri istimlak yapma hakkına sahip değil. Kendilerini yaşadığımız ulaşım sorunuyla ilgili Tunceli il özel idaresini aradık. Onlar da buranın tapulu yer olduğu tapulu arazisi olan kişiler izin verdiği takdirde yolun açılabileceğini söyledi. Ben babamı son bir aydır haftada 2 gün böyle sırtımda taşıyarak araca götürüp getiriyorum. Köy içine kadar yol gelse sırtta bu eziyeti çeker miyiz? Babam diyaliz hastası ve felç olduğu için de yürüyemiyor. Yol gelse bu ilkel durumu neden yaşayalım neden babamı sırtlayıp arabaya kadar taşıyayım. Köyde başka yatalak hastalar da var. Lütfen buradan yetkililere çağırı yapıyorum bu sorunu hızla çözün” ifadelerini kullandı.