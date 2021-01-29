Yürek yakan feryat: Su onu o kadar çok sevmiş ki bize geri vermiyor

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı.

Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu.



Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının dünkü ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Gün boyu devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

5 bot ile devam eden arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. Yüzer iskeledeki ekip ise dip tarama cihazıyla arama yapıyor.

Ayrıca dronla da baraj göleti zaman zaman taranırken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar da bugün barajın kıyı şeridinde arama yapıyor.

Soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında devam eden arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bir Kızılay çadırı kuruldu. Ayvacık Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekiplere, ısınmaları için çorba ve çay servisi yapılıyor.

ANNENİN FERYADI: SU ONU O KADAR ÇOK SEVMİŞ Kİ BİZE GERİ VERMİYOR

Mürsel Meracıoğlu’nun annesi Sale Meracıoğlu’nun umutlu bekleyişi sürüyor. 3 gündür baraj kenarından ayrılmayan anne Meracıoğlu, “Üç günden bu yana bekliyoruz. O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor. Su bize onu vermiyor. Canım burada ya. Bir tane kızı var. Eşi burada değil. Yavrum, annem ben sana sevdiğini nasıl getireceğim” diyerek, gözyaşı döktü.

Elinden cep telefonunu bir an bırakmayıp, yakınlarına oğlunun kaybolduğu yeri gösteren annenin feryadı yürek yakıyor. (DHA)