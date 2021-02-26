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Yürekler yandı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Güncellenme: 14:23, 26/02/2021
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Yürekler yandı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi.

Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Mehmet (3) ve Ahmet Kuytul (4) odada oynarken, elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevler arasında kalan çocuklar çığlıklar atarken, banyodaki anne ses ve duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. (İHA)

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