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Yürekleri sızlatan insafsızlık: Köpeği poşete sarıp atmışlar

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki ağaçlık alanda poşete sarılmış ve iple bağlanmış köpeği gören hayvanseverler isyan etti. Köpeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, köpeği bulan gençler “İnsanlar daha çok hayvan” diyerek tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 15:23, 04/01/2021
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Yürekleri sızlatan insafsızlık: Köpeği poşete sarıp atmışlar

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesi'ne yakın ağaçlık alanda yürüyüş yapan 3 genç, poşete sarılı ve etrafı iplerle bağlanmış bir köpek gördü.

Köpeğin ölü olduğunu fark eden gençler duruma isyan etti. Video çeken gençler köpeğin durumunu gözler önüne serdi. Videoda konuşan gençlerdin biri “İnsalar daha çok hayvan. Köpeği poşete sarıp atmışlar. Galiba yakmaya da çalışmışlar. Uçsuz bucaksız yer. Gelip bırakıp gitmişler. Gömme zahmetine bile katlanmamışlar. Artık hayvanlar ölmesin, yeter” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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