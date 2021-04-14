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Yurt dışından gelen yolcuda PCR test zorunluluğu uzatıldı

Yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan ve daha önce 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan PCR test ibraz etme zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Güncellenme: 16:53, 14/04/2021
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Yurt dışından gelen yolcuda PCR test zorunluluğu uzatıldı

Yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan ve daha önce 15 Nisan’da sona ereceği açıklanan PCR test ibraz etme zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Genel Müdürlüğümüzce, ülkemize hava yoluyla seyahat eden yolcuların PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğunun 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona erdirileceği duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.
(DHA)

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