Yurttan kısıtlamasız pazar günü manzaraları

İstanbul’da uzun zaman sonra ilk kez pazar günü sokağa çıkan vatandaşlar Sarıyer’deki Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı’na geldi. Orman havası almak, piknik ve yürüyüş yapmak için ormana gelen vatandaşlar girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti. Ortaya çıkan görüntüler Ege ve Akdeniz’deki tatil beldelerini aratmadı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya’da kısıtlamasız ilk pazar gününde Konyaaltı sahilinde sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu. Güzel havanın etkisiyle birlikte sahile gelenler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Karadeniz Bölgesi normalleşme sürecinde doğa tatiline ilgi duyanların adresi oluyor. Rize’nin ünlü Ayder Yaylası’na gelen yerli ve yabancı turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor. Tatilciler, yaylada otel, pansiyon ve bungolav evleri de doldurdu.

Eşsiz manzarası ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda kısıtlamasız ilk pazar günü büyük yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Milli Park girişinde uzadıkça uzayan araç kuyrukları oluşurken, otoparklar ve yol kenarları araçlarla hınca hınç doldu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Park’ın saat 13.00 itibari ile araç girişine kapatılacağı duyuruldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kısıtlamasız ilk pazar gününde İzmir eski hareketliliğine kavuştu. İzmirlilerin, piknik yapmak, mangal yakmak için gittikleri İnciraltı Kent Ormanı canlandı.

FOTOĞRAFLAR: DHA-İHA