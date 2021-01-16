Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Evinde bavul dolusu milyon dolar ve Euro ele geçirildi

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı.

Özbilgin'in evinde yapılan aramada bavul içinde 1,5 milyon dolar ve euro bulundu. Banka kasasında ise 3 milyon euro daha ele geçirildi.

Özbilgin, ‘'Parayı bir arkadaşım arabamda unuttu. Ben de evimde muhafaza ediyordum” dedi.

Operasyonda Özbilgin ile SSB ile çıkar ilişkisinde bulundukları belirtilen toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı. Özbilgin, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” suçundan tutuklandı.

Firma sahibi M.S.A., firma çalışanı E.Ö. ve müşavirlik firması sahibi E.A.D ile diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Özbilgin, savcılık sorgusunda evinde ele geçirilen dövizler için şu savunmayı yaptı:

“ARKADAŞIM UNUTTU”

“Emre Alp Durmaz'ı 5-6 yıldır babası Mehmet Durmaz vasıtasıyla tanırım. Babasını SSB'nin iş yapması nedeniyle tanırım. Aralık ayı içerisinde sohbet etmek için buluştuk. Sonra onu arabamla evine bıraktım. Elinde bir çanta vardı. Çantayı arabada unuttuğunu fark ettim. Kendisini aradım ama çantayı bilahare alacağını söyledi. Çantada para olduğunu biliyordum ama ne kadar olduğunu bilmiyordum.”

Özbilgin, savcının, “Parayı neden bırakmadığına” yönelik sorusuna ise, “İhmalim oldu. Parayı o akşam iade etmem gerekirdi. Kendisi bilahare deyince umursamadım” yanıtını verdi.

Polisin yaptığı telefon dinlemesine takılan şüpheli Emre Alp Durmaz'ın ise bir çalışanına “Tamam, yani ufak meblağ. Biliyorsun nerede olduğunu, Hakan” sözlerinin sorulması üzerine de Özbilgin, “O gün Süleyman çalışmış olduğum kuruma gelip bana bir zarf teslim etmiş olabilir. Zarfın içinde bin 500 lira borç olarak aldığım para olabilir” dedi.

İlginizi Çekebilir İran'da casusluktan 10 yıl ceza alan akademisyen serbest