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Yüz yüze eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı yüz yüze eğitimi de etkiledi. Bazı illerde eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

Güncellenme: 18:23, 14/02/2021
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Yüz yüze eğitime kar engeli

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime ara verildi. Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, eğitime 2 gün ara verilmesi kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir” denildi.

EDİRNE’NİN 6 İLÇESİNDE 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne’nin 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Edirne merkez, Keşan, Uzunköprü, Havsa, Enez, İpsala ilçelerinde yapılacak olan yüz yüze eğitimin 16 Şubat Salı günü başlamasına karar verildi. DHA

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