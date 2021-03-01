Yüzbinlerce uyuşturucu hapı dedektör köpek ‘Fırtına’ buldu

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları zehir tacirlerinin bir sevkiyat gerçekleştirdiklerini belirledi. Araştırmalarda uyuşturucuların bir TIR'da yüklü olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ümraniye ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenledi. TIR'ı Küçükçekmece'de durduran narkotik polisleri, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek Fırtına'yı kullanarak arama yaptı. Eş zamanlı olarak da Ümraniye'de bir eve baskın düzenlendi.

Aramalarda, 89 bin 922 yeşil reçeteyle satılan ilaç ile 691 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden T.Ö. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.