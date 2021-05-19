Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti

Batman’da ismi öğrenilemeyen 24 yaşındaki yüzde 85 zihinsel engelli genç kız, Cengiz Topel Mahallesi’nde bulunan evinin önündeyken ortadan kayboldu. Engelli kızlarını bir müddet arayan aile, genç kızı bir süre sonra elbiseleri yırtılmış halede buldu.

KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Ailesi, kendisini ifade edemeyen engelli kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede engelli kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili yaptığı araştırmada güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde tecavüz olayını gerçekleştiren zanlının İ.D. olduğunu tespit etti.

Güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde İ.D., evinin önünde bulunan engelli kızı arabaya bindirip Hasankeyf ilçesine götürdüğü ve akşam saatlerine doğru yeni arabayla evinin önüne bıraktığı ortaya çıktı. Hasankeyf'te engelli genç kıza tecavüz ettiği belirlenen İ.D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)