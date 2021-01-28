Yüzde 98 engelli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde dün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde devriye görevini ifa eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Şahsın bir eve defalarca girip çıktığını belirleyen polis, uyuşturucu madde ticareti yapıldığından şüphelenerek eve baskın düzenledi. Evdeki bir şahsın üstünü arayan Kağıthane polisi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

SATIŞLARI ENGELLİ YATAĞINDAN YAPTI

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yatalak halde bulunan yüzde 98 engelli bir şahsın ise, cep telefonu üzerinden uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şahsın tedavi gördüğü yatağının altından ise uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 6 bin 750 lira ele geçirildi. GBT sorgulaması yapılan engelli şahsın “karşılıksız yararlanma” suçundan hakkında aramasının olduğu ortaya çıktı.

HAVALANDIRMAK İÇİN “SALYANGOZ MOTORU” KULLANMIŞLAR

Öte yandan evde detaylı arama gerçekleştiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini, toplamda 66 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 lira, bir cep telefonu, bir adet oda sıcaklığını ayarlamada kullanılan cihaz, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 sarı renkli aydınlatma, “salyangoz” olarak bilinen bir havalandırma motoru ve çok sayıda klipsli şeffaf paket ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Bayram K.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, yatağa bağımlı olduğu ifade edilen Hamdi K.’nın hakkında da yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. (İHA)

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