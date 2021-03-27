Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yüze yakın kişi öldü! Dışişleri’nden açıklama

Myanmar'da darbe karşıtlarının protestolarında en kanlı günlerden biri yaşandı. Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 76. yılı törenlerinin düzenlendiği günde, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 90 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınadı.

Güncellenme: 23:58, 27/03/2021
HaberlerGündem
Yüze yakın kişi öldü! Dışişleri’nden açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü’nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

*Myanmar’da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz. İHA

İlginizi ÇekebilirMyanmar'da kan durmuyor... Silahlı Kuvvetler Günü'nde katliam yaptılar: En az 90 ölüMyanmar'da kan durmuyor... Silahlı Kuvvetler Günü'nde katliam yaptılar: En az 90 ölüİlginizi ÇekebilirPapa'dan Myanmar çağrısı: Şiddeti durdurunPapa'dan Myanmar çağrısı: Şiddeti durdurun