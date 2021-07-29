Yüzümüz gülmüyor sinirde 2. sıradayız

Dünyanın en sinirli, en endişeli, en huzurlu, en fazla gülen ülkelerini açıklayan, Gallup'un her yıl düzenlediği duygular anketinde ülkemiz adına içler acısı sonuçlar ortaya çıktı. Fiziksel acı hissetme, endişe, üzüntü, stres ve öfke gibi duygularda gözle görülür bir fark yaşandı. Hatta bu duygular, son 15 yıldır yapılan anketin tarihi boyunca en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye, anketteki en sinirli ülkeler arasında yer aldı.

EL SALVADOR BİRİNCİ SIRADA

Anketin en sakinnleri Kuzey Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri oldu. 2020'de pandemiden dolayı yaşanan negatif duygular, pozitif duyguları geçti; özellikle de Orta Doğu ülkelerinde ‘negatiflik' daha çok hissedildi. Pozitif duyguların en çok görüldüğü ülke, 82 puanla El Salvador olarak açıklandı. Bu duyguların en az yaşandığı ülkeler ise 46 puanla Türkiye ve Lübnan oldu. Negatif duygulardan sadece öfke ve sinire bakıldığında bu duyguları en fazla yaşayan ülke Irak çıktı. İkinci sırada Türkiye ardından Lübnan, Tunus ve Mısır oldu. Dünyanın en huzurlu ülkesi Finlandiya'yı, İzlanda, Uruguay, Portekiz ve Estonya takip etti.

TAYVAN'DA NEGATİFLİK YOK GİBİ

Negatif hislerin en az görüldüğü ülke Tayvan oldu. Bu listenin ilk 10'unda Kazakistan, Japonya, Kırgızistan ve Rusya gibi Asya ülkeleri de yer aldı. Negatif duyguların en çok yaşandığı ülkeler listesinde ise Irak başı çekti. Bu kategorideki ülkelerin çoğu Orta Doğu'da yer alan ülkelerdi. İran ve Mısır da listede başı çekti…

‘Pozitiflik' aynı puanda

Fiziksel acı hissetme, endişe, üzüntü, stres ve öfke gibi negatif duygularda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 31 olan puan, 2020'de 32'ye tırmandı. Katılımcıların %40'ı endişe ve stres, %29'u fiziksel acı, %27'si üzüntü ve %24'ü öfke hissettiğini belirtti. Dünya genelinde pozitif duyguların görülme sıklığı şu şekilde oldu: Katılımcıların %72'si iyi dinlenmiş hissettiğini, %72'si haz hissettiğini, %70'i güldüğünü belirtti. Dünya, pozitif duygular açısından 2019'da olduğu gibi 71 puan aldı.