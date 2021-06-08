Z kuşağı Sözcü TV’ye konuştu: Dertliyiz, mutlu değiliz

Kamera: Sinan Tunç

Daha iyi bir gelecek, eğitim ve iş imkanları için yurt dışına çıkmak isteyen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. SÖZCÜ, gençlere neden yurt dışına gitmek istediğini sordu. Gençler, “Ülkenin ekonomik durumu, ülke yönetiminin kötü olması, özgürlüklerin kısıtlanması, iş ve eğitim şartlarının daha iyi olması” olarak sıralıyor.

“20 YAŞINDA BU KADAR DERT SAHİBİ OLDUĞUM İÇİN MUTLU DEĞİLİM”

“Önceden kalayım ülkeme bir faydam olsun diye düşünüyordum fakat geldiğimiz noktada böyle bir şey düşünmüyorum.” diyen Melis Arıner, “Tüm çalışmalarımı yurt dışına çıkmaya yönelik yapıyorum. 20 yaşında bu kadar dert sahibi olduğum için pek mutlu değilim. Gitmek istememin en önemli sebeplerinden biri ekonomik durum. Ekonomimizi iyi görmüyorum. Bir kıyafet almak için bin dereden su getiriyorsam ve zorlanıyorsam ülkede ekonomi iyi değildir. Gencim aktivite yapmak istiyorum. Sinemaya, tiyatroya gideyim istiyorum. Pandemi var, herkes kongre yapıyor ama sinema, tiyatrolar kapalı. Sanatçılara hiçbir destek yok.” şeklinde konuştu.

“BİZ KURTARACAĞIZ ÜLKEYİ, İÇİNİZ RAHAT OLSUN”

Öğretmen olmak isteyen lise öğrencisi Elif Deniz Odabaşı şu an ülkenin şartlarından dolayı neredeyse bütün gençlerin yurt dışında okumak istediğini söyledi. Odabaşı, “Yurt dışına gitmek istememin sebebi; Yöneticiler ve eğitim. Eğitim çok bozuldu. Bir yıl boyunca online eğitim gördük. Arkadaşlarımın çoğu bundan mahrum kaldı. Ve İstanbul’da bu yaşandı. İstanbul’da bu yaşanıyorsa Doğu’yu düşünemiyorum bile.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de mutlu yaşamak istediğini belirten Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Özgür Güney Bukrey, “Ülkemi seviyorum. Biz kurtaracağız ülkeyi içiniz rahat olsun” dedi.

“EV ALABİLECEK MİYİM, ALDIĞIM PARA BANA YETECEK Mİ KAYGILARINDAN GİTMEK İSTİYORUM”

Lise son sınıf öğrencisi Baran Taşoğlu, “Yurt dışına çıkmak bir seçenek ama çıkamayacağız herhalde. Pasaportumuz bir işe yaramıyor çünkü. Çıkma imkanım olsa direk çıkarım hiç düşünmem. Türkiye’de herhangi bir işe girebilecek miyim, ev alabilecek miyim alsam bile kredi çekip kaç sene boyunca onun borcunu ödeyeceğim, düzgün bir hayat yaşayabilecek miyim, aldığım para bana yetecek mi kaygılarından gitmek istiyorum.” diye konuştu.

Sağlık Yönetimi öğrencisi İrem Hazer, yurt dışına çıkmak istediğini ancak döviz kurlarının yüksek olmasından dolayı çıkmasının imkansız olduğunu söyledi. Hazer, “Orada yaşamam, orada iş bulmam ne kadar doğru bilmiyorum ama kesinlikle Türkiye’de kalmak istemiyorum. Çünkü iş bulamıyoruz, önümüz açık değil. Bir yerde çalışsam çok düşük maaşla işe başlıyorum.” ifadelerini kullandı.

“LİYAKAT YOK, TORPİL VAR, ADALETSİZLİK VAR”

17 yaşında lise öğrencisi Talha Aslan “Gitmek istiyorum ülkeden çünkü burada liyakat yok, torpil var. Adaletsizlik var. Yurt dışında alım gücü var ve hayat şartları daha iyi. Ben orada kendimi daha güvende hissederim.” şeklinde konuştu.

Sinema ve televizyon bölümü öğrencisi Can Deniz Kocabora geleceğe yönelik kaygısı olduğunu ve yurt dışına çıkmayı istediğini belirterek, “Yurt dışında geleceğimin daha iyi olacağına inanıyorum. Benim okuduğum ve bir çok bölüm için imkanlar Türkiye’de daha az. Maaşların ve hayat standartlarının daha yüksek olması yurt dışında olmak her şekilde avantaj gibi gözüküyor. ” dedi.