Z kuşağından iktidara Atatürk ve andımız tepkisi

Kamera: Sinan Tunç

Statlardan Atatürk isminin kaldırılması, madalyalardan Atatürk kabartmasının çıkarılması, andımızın kaldırılması derken tartışma konularına bir yenisi daha eklendi. Alınan yeni bir kararla askeri kurslardan Atatürk ilkeleri kaldırıldı. SÖZCÜ, vatandaşlara mikrofon uzattı.

“BUNLAR ASİMİLE OLMA ÇALIŞMASI”

Z kuşağı olarak adlandırılan 20 yaşındaki Emir Can Özcan, “Bir genç olarak saydıklarınızdan andımızın kaldırıldığını biliyordum. Atatürk’ün isimlerinin kaldırılmasına tamamen karşıyız. Bu da asimile olma gibi bir şey olur. Gelecek nesillere Atatürk sevgisi anlatamayız. İlkokulda yağmurda, soğukta titreye titreye andımızı okuyorduk. Küçüklükten itibaren bize aşılanan bir milliyetçilik sevgisidir. Atatürk ismini kaldırmak, bir ülkenin kurucusunu unutturmaya çalışmak bana aşırı saçma geliyor. Tarihimiz çok eski fakat Fransızlara dönebiliriz. Fransızlar tarihini önemseyen bir milletti ancak şu an günümüzde hiçbir şeylerini umursamıyorlar. Almanlar mesela Hitleri sevmiyor ama adam ülkeyi kurtardı. Versay Antlaşması’nı o feshetti. Bunlar asimile olma çalışması.” diye konuştu.

“BİZ NE MUTLU TÜRKÜM DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Ne mutlu Türküm sözünden rahatsız olan ülkemizde oldukça fazla demek ki kaldırılıyor.” diyen Umut Deniz, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, ne mutlu Türküm demeye devam edeceğiz. Bizler olduğumuz müddetçe ve Z kuşağı olduğu müddetçe gelecek nesil emin ellerde diye düşünüyorum. Bu bir dönemdir. Yarın, bir gün seçim gelir bakarsınız bizlerden de oy almak için yeni açılımlar yaparlar. Biz, gençler ve Z kuşağı olarak mücadelemizi verelim.”

“ÇOK HAİN BİR MİLLETİZ”

Havva Sökmen, “Şu anda en az 26 ülkede Atatürk büstü var ama tek saldırı Türkiye’de. Çok hain bir milletiz. Aslını inkar eden nankör insanlarız.” derken bir başka vatandaş Gürsel Koçak, “Vicdanım sızlıyor, sinirleniyorum. Ağzıma bir şeyler geliyor, yutkunuyorum. Bunca kazanım, bunca emek, çabanın karşılığı bu olmaması lazımdı. Bunların tek düşünceleri var. Cumhuriyetten, Atatürk’ten intikam.” ifadelerini kullandı.

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