Zafer Treni ‘Büyük Taaruz’un başladığı Afyon Kocatepe’ye ulaştı

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe’ye çıktı.

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Milli mücadele ruhunu hatırlatmak ve Büyük Taaruz'un başladığı Kocatepe'nin gençler tarafından gezilip, görülmesini amaçlayan proje kapsamında 99 gencin Zafer Treni ile Ankara'dan başlayan yolculuğu planlandığı gibi Afyonkarahisar'da sona erdi. Treni Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Konuşmaların ardından gençler trenden inerek kendilerini Kocatepe'ye ulaştıracak otobüslere binerek yola çıktı. (İHA)