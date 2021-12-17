Zamlar yüzünden sahte içki tüketimi arttı

Samsun Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Osman Nuri Pilgir, alkollü ürünlere son dönemlerde gelen zamların sahte içki yapımını arttırdığını ileri sürdü. Pilgir, "Alkole gelen zamlar vatandaşı kimyager yaptı. Sonucunda da böyle üzücü olaylar yaşıyoruz" dedi.

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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içki üretim ve satışının artması üzerine çeşitli illerde 33 kişi sahte içki nedeniyle hayatlarını kaybetti. Güvenlik güçleri kaçak üretim yerlerine baskınlar düzenlerken, Samsun Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Pilgir, etil, metil, isopropil alkol ve benzeri kimyasalların ülkeye giriş veya üretiliş anından itibaren piyasaya verilene kadar izlenilmesi ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

“1 YUDUM METANOL KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR”

Vatandaşımızın ölüm nedeninin olarak metil alkol olduğunu vurgulayan Osman Nuri Pilgir, şunları söyledi:

“Metil alkol insanlar tarafından mevzuatta izin verilen dozların üzerinde tüketildiğinde zehirlenmelere neden olmaktadır. Örnek verecek olursak 1 yudum içilen saf metanol körlüğe neden olmaktadır. Zehirlenme belirtileri 12-24 saate kadar görülmeyebilir.

Zehirlenme mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük gibi belirtilerle başlar ve merkezi sinir sisteminde çökme, körlük, koma ve ölüm, bu olumsuz tablonun ciddi sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır.”

“SAHTE OLDUĞUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Alkollü ürünlere son dönemlerde gelen zamların sahte içki yapımını arttırdığını ileri süren Pilgir, sözlerine şöyle devam etti:

“Son yıllarda, alkollü içkilere yapılan zamlar adeta vatandaşlarımızı evlerinde içki üretimi yapar hale getirmiştir ve kimyager yapmıştır.

Bu sebeple alkollü içkilere uygulanan vergi oranları gözden geçirilmeli, kayıt dışının önüne geçmek için tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği yapmalı, tüketicinin uygun fiyatlarla güvenli bir biçimde tercih ettikleri ürüne ulaşmaları sağlanmalıdır.

Tüketicilerimiz bilmelidirler ki, ürünün dış görünüşünden sahte olup olmadığını anlamak mümkün değildir.”

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