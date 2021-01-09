Zarar eden ÇAYKUR’da görev değişimi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kamuda gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Zeliha Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Hasan Basri Alagöz atandı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alındı ve yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı’na, Osman Yıldız atandı.

ZARAR EDEN ÇAYKUR'A YENİ ATAMA

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yusuf Ziya Alim atandı.