Zekat kimlere verilir? Zekat hesaplama ekranı…

Zekat ibadetini gerçekleştirmek için hazırlanan vatandaşlar birçok soruya cevap arıyor. Zekat verecek kişiler merakla zekatın kimlere verileceğini ve zekatın nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Haberimizde konuya dair detayları bulabilirsiniz…

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Türk Diyanet Vakfı’nın zekat hesaplama sistemi üzerinden ne kadar zekat verilmesi gerektiğini anında öğrenebilirsiniz. İşte 2020 zekat hesaplama işlemleri…

ZEKAT HESAPLAMA EKRANI

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.